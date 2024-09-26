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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1884 года MSM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 1 песета 1884 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 1 песета 1884 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 1 песета
  • Год 1884
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1884 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 4414 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4600 EUR. Торги состоялись 31 января 2018.

Сохранность
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность F
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Negrini - June 1, 2024
Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Negrini - June 1, 2024
Продавец Negrini
Дата 1 июня 2024
Сохранность F
Цена
Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность F
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Cayón - May 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность F
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность F
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
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Дата 17 октября 2022
Сохранность F
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе ibercoin - July 14, 2022
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Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе ibercoin - July 14, 2022
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Дата 14 июля 2022
Сохранность F
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Где купить?
Испания 1 песета 1884 MSM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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