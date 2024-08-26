Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 песеты 1884 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 2 песеты
- Год 1884
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1884 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 29752 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Дата 17 октября 2023
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Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
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Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 18 октября 2022
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Дата 18 октября 2022
Сохранность AU
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Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
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