Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 песет 1876 года DEM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,06 гр
- Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 25 песет
- Год 1876
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (292) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1876 года со знаком DEM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 50873 проданному на аукционе Cayón Subastas за 22050 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 28 мая 2024
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Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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