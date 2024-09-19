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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1876 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 песет 1876 DEM
Средняя цена 470 $
Продажи
0 292
Аверс
Реверс
25 песет 1876 DEM Новодел
Средняя цена 840 $
Продажи
0 121

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1876 DEM
Средняя цена 130 $
Продажи
1 329
Аверс
Реверс
1 песета 1876 DEM
Средняя цена 320 $
Продажи
0 183
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