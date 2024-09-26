Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 песет 1876 года DEM. Новодел (Испания, Альфонсо XII)
Разновидность: Новодел
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,06 гр
- Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 25 песет
- Год 1876
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (121) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1876 года со знаком DEM. Новодел. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1374 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2000 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS65 PL NN Coins
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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