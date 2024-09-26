Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 песет 1876 года DEM. Новодел (Испания, Альфонсо XII)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 25 песет 1876 года DEM Новодел - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 25 песет 1876 года DEM Новодел - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,06 гр
  • Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 25 песет
  • Год 1876
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (121) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1876 года со знаком DEM. Новодел. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1374 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2000 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Auctiones (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (42)
  • cgb.fr (1)
  • Chaponnière (2)
  • Coinhouse (1)
  • Eeckhout (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (11)
  • HIRSCH (1)
  • ibercoin (6)
  • Jesús Vico (12)
  • Leu (1)
  • London Coins (2)
  • Matos, Esteves & Pacheco (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Nomisma (3)
  • Numimarket (1)
  • Schulman (1)
  • Silicua Coins (6)
  • SINCONA (4)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (2)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (3)
  • UBS (7)
  • V. GADOURY (1)
  • Varesi (2)
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
721 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 380 CHF
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS65 PL NN Coins
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 25 песет 1876 DEM на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 25 песет 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Альфонсо XII Монеты Испании 1876 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 25 песет Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск