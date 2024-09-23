Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1876 года DEM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 1 песета
- Год 1876
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (183)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1876 года со знаком DEM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 4410 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1750 EUR. Торги состоялись 31 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Дата 11 июля 2024
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Дата 10 июля 2024
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Дата 25 июня 2024
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Дата 24 апреля 2024
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Дата 15 марта 2024
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Дата 24 октября 2023
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