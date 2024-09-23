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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1876 года DEM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 1 песета 1876 года DEM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 1 песета 1876 года DEM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 1 песета
  • Год 1876
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (183)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1876 года со знаком DEM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 4410 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1750 EUR. Торги состоялись 31 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
981 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC PL
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Испания 1 песета 1876 DEM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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