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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1875 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1875 DEM
Средняя цена 210 $
Продажи
2 424
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