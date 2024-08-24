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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1879 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 песет 1879 EMM
Средняя цена 460 $
Продажи
1 368
Аверс
Реверс
10 песет 1879 EMM
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 61

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1879 EMM
Средняя цена 180 $
Продажи
0 142
Аверс
Реверс
2 песеты 1879 EMM
Средняя цена 240 $
Продажи
0 93
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