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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 песеты 1879 года EMM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 2 песеты 1879 года EMM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 2 песеты 1879 года EMM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 2 песеты
  • Год 1879
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1879 года со знаком EMM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 698 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 1300 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF45 NN Coins
Цена
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1879 EMM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 песеты 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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