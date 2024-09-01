Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 песеты 1879 года EMM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 2 песеты
- Год 1879
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1879 года со знаком EMM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 698 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 1300 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.
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Сохранность (слабы)
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Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 21 марта 2024
Сохранность XF45 NN Coins
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Сохранность XF
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Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 5 июля 2023
Сохранность F
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Дата 5 июля 2023
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Сохранность MS64 NGC
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Дата 1 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 17 января 2023
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Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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