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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 песет 1879 года EMM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 10 песет 1879 года EMM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 10 песет 1879 года EMM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,23 гр
  • Чистого золота (0,0935 oz) 2,907 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 10 песет
  • Год 1879
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 песет 1879 года со знаком EMM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1590 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 3 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1740 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1869 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 песет 1879 EMM на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - May 13, 2022
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 13 мая 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 песет 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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