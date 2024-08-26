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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1879 года EMM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 5 песет 1879 года EMM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 5 песет 1879 года EMM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 5 песет
  • Год 1879
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1879 года со знаком EMM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 4419 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1150 EUR. Торги состоялись 10 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 43 EUR
Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1879 EMM на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 песет 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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