Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1879 года EMM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 5 песет
- Год 1879
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1879 года со знаком EMM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 4419 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1150 EUR. Торги состоялись 10 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
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Дата 5 июля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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