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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1883 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 песет 1883 MSM
Средняя цена 710 $
Продажи
0 203

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1883 MSM
Средняя цена 290 $
Продажи
1 247
Аверс
Реверс
2 песеты 1883 MSM
Средняя цена 430 $
Продажи
1 64
Аверс
Реверс
1 песета 1883 MSM
Средняя цена 210 $
Продажи
2 135
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