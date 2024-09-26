Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 песет 1883 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,06 гр
- Чистого золота (0,2332 oz) 7,254 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 25 песет
- Год 1883
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (203)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 песет 1883 года со знаком MSM. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 30477 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 3 августа 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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