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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 песеты 1883 года MSM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 2 песеты 1883 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 2 песеты 1883 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 2 песеты
  • Год 1883
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1883 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1756 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 17 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Numismática Leilões - January 23, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 23 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - November 11, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
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Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Где купить?
Испания 2 песеты 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 песеты 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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