Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 песеты 1883 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 2 песеты
- Год 1883
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1883 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1756 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 17 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numismática Leilões
Дата 23 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
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