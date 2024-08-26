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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1883 года MSM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 1 песета 1883 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 1 песета 1883 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 1 песета
  • Год 1883
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1883 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1712 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 30 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность AU
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону
Испания 1 песета 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 песета 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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