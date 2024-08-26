Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1883 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 1 песета
- Год 1883
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1883 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1712 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 30 октября 2014.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
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Сохранность XF
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Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 15 июня 2024
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Дата 14 марта 2024
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Дата 28 февраля 2024
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Дата 18 февраля 2024
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