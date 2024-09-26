Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1883 года MSM (Испания, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XII
- Номинал 5 песет
- Год 1883
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (247)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1883 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе CoinsNB за 1300 EUR. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Сохранность XF
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 25 февраля 2024
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
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Дата 14 февраля 2024
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 12 декабря 2023
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Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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