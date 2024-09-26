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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1883 года MSM (Испания, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 5 песет 1883 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII Реверс монеты - 5 песет 1883 года MSM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 5 песет
  • Год 1883
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (247)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1883 года со знаком MSM. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе CoinsNB за 1300 EUR. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
774 $
Цена в валюте аукциона 722 EUR
Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 25, 2024
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Где купить?
Испания 5 песет 1883 MSM на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 песет 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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