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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1877 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
25 песет 1877 DEM
Средняя цена 460 $
Продажи
2 931

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1877 DEM
Средняя цена 85 $
Продажи
0 245
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