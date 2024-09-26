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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 песеты 1870 года DEM (Испания, Временное правительство)

Аверс монеты - 2 песеты 1870 года DEM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство Реверс монеты - 2 песеты 1870 года DEM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Временное правительство
  • Номинал 2 песеты
  • Год 1870
  • Правитель Временное правительство
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (334) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1870 года со знаком DEM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 30638 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 96 EUR
Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе Heritage - May 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты 1870 DEM на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 песеты 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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