Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 песеты 1870 года DEM (Испания, Временное правительство)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Временное правительство
- Номинал 2 песеты
- Год 1870
- Правитель Временное правительство
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (334) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1870 года со знаком DEM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 30638 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
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Сохранность XF
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Сохранность AU55 PCGS
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Сохранность VF
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Где продать?
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