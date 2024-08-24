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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1870 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 песет 1870 SDM
Средняя цена 83000 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1870 SNM
Средняя цена 190 $
Продажи
1 593
Аверс
Реверс
2 песеты 1870 SNM
Средняя цена 170 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
2 песеты 1870 DEM
Средняя цена 120 $
Продажи
0 334
Аверс
Реверс
1 песета 1870 SNM
Средняя цена 160 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
1 песета 1870 DEM
Средняя цена 290 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
50 сентимо 1870 SNM
Средняя цена 130 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
20 сентимо 1870 SNM
Средняя цена 790 $
Продажи
0 94
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