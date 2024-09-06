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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 сентимо 1870 года SNM (Испания, Временное правительство)

Аверс монеты - 20 сентимо 1870 года SNM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство Реверс монеты - 20 сентимо 1870 года SNM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Временное правительство
  • Номинал 20 сентимо
  • Год 1870
  • Правитель Временное правительство
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 сентимо 1870 года со знаком SNM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 1275 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
933 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе CNG - January 11, 2023
Продавец CNG
Дата 11 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность MS60 NN Coins
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность F
Цена
Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 сентимо 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 сентимо 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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