Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 сентимо 1870 года SNM (Испания, Временное правительство)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Временное правительство
- Номинал 20 сентимо
- Год 1870
- Правитель Временное правительство
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 сентимо 1870 года со знаком SNM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 1275 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
643 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность MS60 NN Coins
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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