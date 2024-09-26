Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 20 сентимо Временного правительства - Испания

type-coin
type-coin

20 сентимо 1869-1870

Год Знак Описание Продажи Продажи
1869 SNM 0 421870 SNM 0 94
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Временного правительства Все испанские монеты испанские монеты номиналом 20 сентимо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск