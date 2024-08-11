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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Каталог монет Временного правительства (1868-1874)

Всего добавлено монет: 13

Период чеканки Временного правительства
Каталог монет Временное правительство 1868-1874
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coin Серебро
Год монеты

Монеты Временного правительства с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Испания, Временное правительство
100 песет 1870 SDM
 Золото $83,000 $520,000 0 11Coin photo Coin photo
Испания, Временное правительство
5 песет 1870 SNM
 Серебро $190 - 1 594Coin photo Coin photo
Испания, Временное правительство
1 песета 1869 SNM
 Серебро $300 $7,300 0 402Coin photo Coin photo
Испания, Временное правительство
5 песет 1869 SNM
 Серебро $12,000 $13,000 0 33Coin photo Coin photo
Испания, Временное правительство
2 песеты 1870 DEM
 Серебро $120 - 0 334Coin photo Coin photo
Испания, Временное правительство
2 песеты 1870 SNM
 Серебро $170 - 0 68Coin photo Coin photo
Испания, Временное правительство
1 песета 1870 SNM
 Серебро $160 - 0 94Coin photo Coin photo
Испания, Временное правительство
50 сентимо 1869 SNM
 Серебро $160 $3,300 0 164Coin photo Coin photo
Испания, Временное правительство
1 песета 1870 DEM
 Серебро $290 - 0 71Coin photo Coin photo
Испания, Временное правительство
20 сентимо 1870 SNM
 Серебро $790 - 0 94Coin photo Coin photo
Испания, Временное правительство
2 песеты 1869 SNM
 Серебро $420 $5,100 1 131Coin photo Coin photo
Испания, Временное правительство
50 сентимо 1870 SNM
 Серебро $130 - 0 83Coin photo Coin photo
Испания, Временное правительство
20 сентимо 1869 SNM
 Серебро $5,400 $6,600 0 42
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