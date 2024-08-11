Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Каталог монет Временного правительства (1868-1874)
Всего добавлено монет: 13
Каталог монет Временное правительство 1868-1874
Золото
Монеты Временного правительства с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $83,000 $520,000 0 11
Испания, Временное правительство
100 песет 1870 SDM
Серебро $190 - 1 594
Испания, Временное правительство
5 песет 1870 SNM
Серебро $300 $7,300 0 402
Испания, Временное правительство
1 песета 1869 SNM
Серебро $12,000 $13,000 0 33
Испания, Временное правительство
5 песет 1869 SNM
Серебро $120 - 0 334
Испания, Временное правительство
2 песеты 1870 DEM
Серебро $170 - 0 68
Испания, Временное правительство
2 песеты 1870 SNM
Серебро $160 - 0 94
Испания, Временное правительство
1 песета 1870 SNM
Серебро $160 $3,300 0 164
Испания, Временное правительство
50 сентимо 1869 SNM
Серебро $290 - 0 71
Испания, Временное правительство
1 песета 1870 DEM
Серебро $790 - 0 94
Испания, Временное правительство
20 сентимо 1870 SNM
Серебро $420 $5,100 1 131
Испания, Временное правительство
2 песеты 1869 SNM
Серебро $130 - 0 83
Испания, Временное правительство
50 сентимо 1870 SNM
Серебро $5,400 $6,600 0 42
Испания, Временное правительство
20 сентимо 1869 SNM
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