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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Золотые монеты 100 песет Временного правительства - Испания

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100 песет 1870

Год Знак Описание Продажи Продажи
1870 SDM 0 11
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