Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 песет 1870 года SDM (Испания, Временное правительство)

Аверс монеты - 100 песет 1870 года SDM - цена золотой монеты - Испания, Временное правительство Реверс монеты - 100 песет 1870 года SDM - цена золотой монеты - Испания, Временное правительство

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25 гр
  • Чистого золота (0,9332 oz) 29,025 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Временное правительство
  • Номинал 100 песет
  • Год 1870
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 песет 1870 года со знаком SDM. Это золотая монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460000 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (2)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 100 песет 1870 SDM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 100 песет 1870 SDM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
519378 $
Цена в валюте аукциона 460000 EUR
Испания 100 песет 1870 SDM на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
5882 $
Цена в валюте аукциона 5200 EUR
Испания 100 песет 1870 SDM на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 песет 1870 SDM на аукционе Soler y Llach - October 25, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 песет 1870 SDM на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 100 песет 1870 SDM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Испания 100 песет 1870 SDM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 песет 1870 SDM на аукционе ibercoin - December 12, 2012
Продавец ibercoin
Дата 12 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
Испания 100 песет 1870 SDM на аукционе ibercoin - December 12, 2012
Продавец ibercoin
Дата 12 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
Испания 100 песет 1870 SDM на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 100 песет 1870 SDM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 песет 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Временного правительства Монеты Испании 1870 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 100 песет Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск