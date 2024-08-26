Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 песет 1870 года SDM (Испания, Временное правительство)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25 гр
- Чистого золота (0,9332 oz) 29,025 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Временное правительство
- Номинал 100 песет
- Год 1870
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 песет 1870 года со знаком SDM. Это золотая монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460000 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
519378 $
Цена в валюте аукциона 460000 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
5882 $
Цена в валюте аукциона 5200 EUR
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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