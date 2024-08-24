Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1869 года SNM (Испания, Временное правительство)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Временное правительство
- Номинал 50 сентимо
- Год 1869
- Правитель Временное правительство
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (164)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1869 года со знаком SNM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 25750 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Дата 11 июля 2024
Сохранность F
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