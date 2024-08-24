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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо 1869 года SNM (Испания, Временное правительство)

Аверс монеты - 50 сентимо 1869 года SNM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство Реверс монеты - 50 сентимо 1869 года SNM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Временное правительство
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1869
  • Правитель Временное правительство
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (164)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1869 года со знаком SNM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 25750 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 50 сентимо 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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