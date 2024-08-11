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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1869 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1869 SNM
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
2 песеты 1869 SNM
Средняя цена 420 $
Продажи
1 130
Аверс
Реверс
1 песета 1869 SNM
Средняя цена 300 $
Продажи
0 402
Аверс
Реверс
50 сентимо 1869 SNM
Средняя цена 160 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
20 сентимо 1869 SNM
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 42
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