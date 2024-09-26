Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 песеты 1869 года SNM (Испания, Временное правительство)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Временное правительство
- Номинал 2 песеты
- Год 1869
- Правитель Временное правительство
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (130)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1869 года со знаком SNM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 25752 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8625 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
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Сохранность F
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