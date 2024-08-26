Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1869 года SNM (Испания, Временное правительство)

Аверс монеты - 5 песет 1869 года SNM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство Реверс монеты - 5 песет 1869 года SNM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Временное правительство
  • Номинал 5 песет
  • Год 1869
  • Правитель Временное правительство
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1869 года со знаком SNM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 1673 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 36000 EUR. Торги состоялись 30 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (9)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (5)
  • Künker (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (2)
  • V. GADOURY (1)
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
23496 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
13233 $
Цена в валюте аукциона 12500 EUR
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Cayón - November 30, 2022
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность PF61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Jesús Vico - July 12, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - November 11, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Silicua Coins - October 29, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF61 NGC
Цена
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 5 песет 1869 SNM на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 песет 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Временного правительства Монеты Испании 1869 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 5 песет Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск