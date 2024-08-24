Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 5 песет Временного правительства - Испания

type-coin
type-coin

5 песет 1869-1870

Год Знак Описание Продажи Продажи
1869 SNM 0 331870 SNM 1 593
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Временного правительства Все испанские монеты испанские монеты номиналом 5 песет Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск