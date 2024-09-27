Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1869 года SNM (Испания, Временное правительство)

Аверс монеты - 1 песета 1869 года SNM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство Реверс монеты - 1 песета 1869 года SNM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Временное правительство
  • Номинал 1 песета
  • Год 1869
  • Правитель Временное правительство
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (402)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1869 года со знаком SNM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Jesús Vico за 8000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (138)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Cayón (84)
  • cgb.fr (1)
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • CoinsNB (10)
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Herrero (3)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (2)
  • Höhn (1)
  • ibercoin (55)
  • iNumis (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Jesús Vico (10)
  • Katz (1)
  • Künker (5)
  • La Galerie Numismatique (2)
  • Matos, Esteves & Pacheco (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monedalia.es (7)
  • Münzen Gut-Lynt (3)
  • Nihon (1)
  • NOONANS (1)
  • Numis.be (2)
  • Numismática Leilões (1)
  • Sedwick (1)
  • Silicua Coins (6)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (4)
  • Tauler & Fau (48)
  • V. GADOURY (2)
  • Wójcicki (2)
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 песета 1869 SNM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 песета 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Временного правительства Монеты Испании 1869 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 1 песета Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск