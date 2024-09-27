Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1869 года SNM (Испания, Временное правительство)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Временное правительство
- Номинал 1 песета
- Год 1869
- Правитель Временное правительство
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (402)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1869 года со знаком SNM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Jesús Vico за 8000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Сохранность MS61 NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
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Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
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