Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 сентимо 1869 года SNM (Испания, Временное правительство)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Временное правительство
- Номинал 20 сентимо
- Год 1869
- Правитель Временное правительство
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 сентимо 1869 года со знаком SNM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 12600 EUR. Торги состоялись 5 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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