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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 сентимо 1869 года SNM (Испания, Временное правительство)

Аверс монеты - 20 сентимо 1869 года SNM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство Реверс монеты - 20 сентимо 1869 года SNM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Временное правительство
  • Номинал 20 сентимо
  • Год 1869
  • Правитель Временное правительство
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 сентимо 1869 года со знаком SNM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 12600 EUR. Торги состоялись 5 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6675 $
Цена в валюте аукциона 6250 EUR
Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
3624 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - November 11, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Cayón - September 22, 2021
Продавец Cayón
Дата 22 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 сентимо 1869 SNM на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 сентимо 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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