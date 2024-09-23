Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1870 года SNM (Испания, Временное правительство)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Временное правительство
- Номинал 1 песета
- Год 1870
- Правитель Временное правительство
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1870 года со знаком SNM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 10 марта 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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