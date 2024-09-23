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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1870 года SNM (Испания, Временное правительство)

Аверс монеты - 1 песета 1870 года SNM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство Реверс монеты - 1 песета 1870 года SNM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Временное правительство
  • Номинал 1 песета
  • Год 1870
  • Правитель Временное правительство
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1870 года со знаком SNM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 10 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 1 песета 1870 SNM на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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