Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1870 года DEM (Испания, Временное правительство)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Временное правительство
- Номинал 1 песета
- Год 1870
- Правитель Временное правительство
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1870 года со знаком DEM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 1013 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1500 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1503 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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