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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1870 года DEM (Испания, Временное правительство)

Аверс монеты - 1 песета 1870 года DEM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство Реверс монеты - 1 песета 1870 года DEM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Временное правительство
  • Номинал 1 песета
  • Год 1870
  • Правитель Временное правительство
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1870 года со знаком DEM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 1013 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1500 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1503 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1870 DEM на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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