Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 песеты 1870 года SNM (Испания, Временное правительство)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Временное правительство
- Номинал 2 песеты
- Год 1870
- Правитель Временное правительство
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1870 года со знаком SNM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 24908 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS61 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS60 NN Coins
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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