Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 песеты 1870 года SNM (Испания, Временное правительство)

Аверс монеты - 2 песеты 1870 года SNM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство Реверс монеты - 2 песеты 1870 года SNM - цена серебряной монеты - Испания, Временное правительство

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Временное правительство
  • Номинал 2 песеты
  • Год 1870
  • Правитель Временное правительство
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1870 года со знаком SNM. Это серебряная монета периода Временного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 24908 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Aureo & Calicó (14)
  • Cayón (13)
  • CoinsNB (4)
  • Heritage (1)
  • ibercoin (13)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (3)
  • Künker (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Silicua Coins (3)
  • Tauler & Fau (12)
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS60 NN Coins
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1870 SNM на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 песеты 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Временного правительства Монеты Испании 1870 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 2 песеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск