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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо 1934 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 25 сентимо 1934 года - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 25 сентимо 1934 года - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год 1934
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо 1934 года. Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Monedalia.es за 1000 EUR. Торги состоялись 16 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (9)
  • Александр (1)
Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Александр - September 21, 2022
Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Tauler & Fau - November 11, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо 1934 на аукционе InAsta - April 27, 2021
Продавец InAsta
Дата 27 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
Испания 25 сентимо 1934 на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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