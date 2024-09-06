Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо 1934 года (Испания, II Республика)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год 1934
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо 1934 года. Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Monedalia.es за 1000 EUR. Торги состоялись 16 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 сентимо 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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