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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1934 года

для обращения

Аверс
Реверс
25 сентимо 1934
Средняя цена 60 $
Продажи
0 40

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 песета 1934 Пробная Латунь
Средняя цена 410 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 песета 1934 Пробная Медь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 песета 1934 Пробная Медь. Односторонний оттиск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 сентимо без года (1931-1939) Пробные Железо
Средняя цена
Продажи
0 0
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