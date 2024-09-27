Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 50 сентимо без года (1931-1939). Железо (Испания, II Республика)
Разновидность: Железо
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 5 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год без года (1931-1939)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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