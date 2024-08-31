Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные монеты 50 сентимо II Республики - Испания
50 сентимо 1937 Пробные
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 Железо 0 1
50 сентимо 1937 Пробные
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 Латунь 0 111937 Медь 0 21937 Медь. Пьедфорт 0 1
50 сентимо 1931 Пробные
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1931-1939) Железо 0 0
50 сентимо 1937 Пробные
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 0 2
50 сентимо 1938 Пробные
Год Знак Описание Продажи Продажи1938 0 0
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