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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные монеты 50 сентимо II Республики - Испания

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50 сентимо 1937 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 Железо 0 1
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50 сентимо 1937 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 Латунь 0 111937 Медь 0 21937 Медь. Пьедфорт 0 1
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50 сентимо 1931 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1931-1939) Железо 0 0
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50 сентимо 1937 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 0 2
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50 сентимо 1938 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1938 0 0
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