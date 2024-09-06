Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 50 сентимо 1937 года. Латунь (Испания, II Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 2,6 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 50 сентимо 1937 года. Латунь. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность AU
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Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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