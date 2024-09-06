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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 50 сентимо 1937 года. Латунь (Испания, II Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 50 сентимо 1937 года Латунь - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 сентимо 1937 года Латунь - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,6 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 50 сентимо 1937 года. Латунь. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • CoinsNB (10)
Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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