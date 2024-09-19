Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Каталог монет II Республики (1931-1939)
Всего добавлено монет: 87
Каталог монет II Республика 1931-1939
Монеты II Республики с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $45 - 1 309
Испания, II Республика
1 песета 1933
Латунь $25 - 0 42
Испания, II Республика
1 песета 1937
Медь $35 - 0 86
Испания, II Республика
50 сентимо 1937
Латунь $75 - 0 134
Испания, II Республика
25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена"
Латунь $40 - 1 108
Испания, II Республика
10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра"
Железо $1,700 - 0 25
Испания, II Республика
10 сентимо 1938
Латунь $300 - 0 22
Испания, II Республика
25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио"
Медь $25 - 0 42
Испания, II Республика
25 сентимо 1938
Железо $20 - 0 27
Испания, II Республика
5 сентимо 1937
Медно-никель $60 - 0 40
Испания, II Республика
25 сентимо 1934
Медно-никель $20 - 0 43
Испания, II Республика
1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос"
Медно-никель $35 - 0 56
Испания, II Республика
2 песеты 1937 "Астурия и Леон"
Медь $40 - 0 33
Испания, II Республика
1 песета 1937 "Астурия и Леон"
Медь $3,500 - 0 2
Испания, II Республика
Пробная 1 песета 1937. Медь
Латунь $160 - 0 6
Испания, II Республика
1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Латунь
Алюминий $140 - 0 8
Испания, II Республика
50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". С надписью
Железо $85 - 0 48
Испания, II Республика
10 сентимо 1937 "Олот"
Никель $20 - 0 31
Испания, II Республика
2 песеты 1937 "Эускади"
Медно-никель $40 - 0 27
Испания, II Республика
1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Медно-никель
Латунь $90 - 0 13
Испания, II Республика
2 песеты без года (1936-1939) "Арааль"
Медь $2,300 $12,000 0 3
Испания, II Республика
Пробная 1 песета 1931
Алюминий $110 - 0 7
Испания, II Республика
1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". Числовой номинал
Алюминий $120 - 1 7
Испания, II Республика
1 песета без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар"
Цинк $720 - 0 2
Испания, II Республика
10 сентимо без года (1936-1939) "Нульес"
Медь $2,000 - 0 7
Испания, II Республика
Пробные 25 сентимо 1937. Медь. Диаметр 25 мм
Латунь $65 - 0 14
Испания, II Республика
5 сентимо 1937 "Менорка"
Медь - - 0 1
Испания, II Республика
Пробные 25 сентимо 1937. Медь. Диаметр 20 мм. Пьедфорт
Латунь $50 - 0 3
Испания, II Республика
25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск
Медь $1,900 - 0 5
Испания, II Республика
Пробные 5 сентимо 1937. Медь
Железо $2,000 - 0 6
Испания, II Республика
15 сентимо 1937 "Олот"
Латунь $50 - 0 25
Испания, II Республика
1 песета 1937 "Менорка"
Медь $85 - 0 43
Испания, II Республика
25 сентимо 1937 "Иби"
Латунь $100 - 0 3
Испания, II Республика
50 сентимо без года (1936-1939) "Арааль"
Никель $5,400 - 0 4
Испания, II Республика
Пробная 1 песета 1935. Никель
Латунь $210 - 0 24
Испания, II Республика
25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья"
Латунь $70 - 0 21
Испания, II Республика
2 1/2 песет 1937 "Менорка"
Латунь $410 - 0 2
Испания, II Республика
Пробная 1 песета 1934. Латунь
Медно-никель $70 - 0 23
Испания, II Республика
50 сентимо 1937 "Астурия и Леон"
Латунь $60 - 0 10
Испания, II Республика
10 сентимо 1937 "Менорка"
Медь $960 - 0 1
Испания, II Республика
Пробные 25 сентимо 1937. Медь
Латунь $110 - 0 2
Испания, II Республика
50 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск
Медь $120 - 0 17
Испания, II Республика
25 сентимо 1937 "Иби". Карта на реверсе
Железо $2,700 - 0 5
Испания, II Республика
Пробные 5 сентимо 1938. Железо
Медь $2,400 - 0 3
Испания, II Республика
Пробные 25 сентимо 1937. Медь
Алюминий $70 - 0 8
Испания, II Республика
50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". Без надписи
Медь $120 $40 0 3
Испания, II Республика
1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Медь
Латунь - - 0 0
Испания, II Республика
Пробные 25 сентимо 1937. Латунь
Латунь $320 - 0 3
Испания, II Республика
25 сентимо без года (1936-1939) "Нульес"
Латунь $80 - 0 15
Испания, II Республика
25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес"
Медно-никель $2,900 - 0 1
Испания, II Республика
Пробные 25 сентимо 1932
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