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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Каталог монет II Республики (1931-1939)

Всего добавлено монет: 87

Период чеканки II Республики
Каталог монет II Республика 1931-1939
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Монеты II Республики с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Испания, II Республика
1 песета 1933
 Серебро $45 - 1 309Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
1 песета 1937
 Латунь $25 - 0 42Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
50 сентимо 1937
 Медь $35 - 0 86Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
25 сентимо без года (1936-1939) "Марчена"
 Латунь $75 - 0 134Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
10 сентимо без года (1936-1939) "Касалья-де-ла-Сьерра"
 Латунь $40 - 1 108Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
10 сентимо 1938
 Железо $1,700 - 0 25Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
25 сентимо без года (1936-1939) "Лора-дель-Рио"
 Латунь $300 - 0 22Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
25 сентимо 1938
 Медь $25 - 0 42Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
5 сентимо 1937
 Железо $20 - 0 27Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
25 сентимо 1934
 Медно-никель $60 - 0 40Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
1 песета 1937 "Сантандер, Паленсия и Бургос"
 Медно-никель $20 - 0 43Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
2 песеты 1937 "Астурия и Леон"
 Медно-никель $35 - 0 56Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
1 песета 1937 "Астурия и Леон"
 Медь $40 - 0 33Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
Пробная 1 песета 1937. Медь
 Медь $3,500 - 0 2Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Латунь
 Латунь $160 - 0 6Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". С надписью
 Алюминий $140 - 0 8Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
10 сентимо 1937 "Олот"
 Железо $85 - 0 48Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
2 песеты 1937 "Эускади"
 Никель $20 - 0 31Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Медно-никель
 Медно-никель $40 - 0 27Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
2 песеты без года (1936-1939) "Арааль"
 Латунь $90 - 0 13Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
Пробная 1 песета 1931
 Медь $2,300 $12,000 0 3Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
1 песета без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". Числовой номинал
 Алюминий $110 - 0 7Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
1 песета без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар"
 Алюминий $120 - 1 7Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
10 сентимо без года (1936-1939) "Нульес"
 Цинк $720 - 0 2Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
Пробные 25 сентимо 1937. Медь. Диаметр 25 мм
 Медь $2,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
5 сентимо 1937 "Менорка"
 Латунь $65 - 0 14Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
Пробные 25 сентимо 1937. Медь. Диаметр 20 мм. Пьедфорт
 Медь - - 0 1Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск
 Латунь $50 - 0 3Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
Пробные 5 сентимо 1937. Медь
 Медь $1,900 - 0 5Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
15 сентимо 1937 "Олот"
 Железо $2,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
1 песета 1937 "Менорка"
 Латунь $50 - 0 25Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
25 сентимо 1937 "Иби"
 Медь $85 - 0 43Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
50 сентимо без года (1936-1939) "Арааль"
 Латунь $100 - 0 3Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
Пробная 1 песета 1935. Никель
 Никель $5,400 - 0 4Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
25 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья"
 Латунь $210 - 0 24Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
2 1/2 песет 1937 "Менорка"
 Латунь $70 - 0 21Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
Пробная 1 песета 1934. Латунь
 Латунь $410 - 0 2Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
50 сентимо 1937 "Астурия и Леон"
 Медно-никель $70 - 0 23Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
10 сентимо 1937 "Менорка"
 Латунь $60 - 0 10Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
Пробные 25 сентимо 1937. Медь
 Медь $960 - 0 1Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
50 сентимо без года (1936-1939) "Ла-Пуэбла-де-Касалья". Односторонний оттиск
 Латунь $110 - 0 2Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
25 сентимо 1937 "Иби". Карта на реверсе
 Медь $120 - 0 17Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
Пробные 5 сентимо 1938. Железо
 Железо $2,700 - 0 5Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
Пробные 25 сентимо 1937. Медь
 Медь $2,400 - 0 3Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
50 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес". Без надписи
 Алюминий $70 - 0 8Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
1 песета без года (1936-1939) "Сегарра-де-Гайя". Медь
 Медь $120 $40 0 3Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
Пробные 25 сентимо 1937. Латунь
 Латунь - - 0 0Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
25 сентимо без года (1936-1939) "Нульес"
 Латунь $320 - 0 3Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
25 сентимо без года (1936-1939) "Л’Амеллья-дель-Вальес"
 Латунь $80 - 0 15Coin photo Coin photo
Испания, II Республика
Пробные 25 сентимо 1932
 Медно-никель $2,900 - 0 1
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