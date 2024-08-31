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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1932 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
50 сентимо без года (1931-1939) Пробные Железо
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
25 сентимо 1932 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
25 сентимо 1932 Пробные
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
25 сентимо 1932 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
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