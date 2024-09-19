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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 25 сентимо 1932 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - Пробные 25 сентимо 1932 года - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 25 сентимо 1932 года - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 25 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год 1932
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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