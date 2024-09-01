Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 25 сентимо 1932 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - Пробные 25 сентимо 1932 года - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 25 сентимо 1932 года - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 25 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год 1932
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет II Республики Монеты Испании 1932 года Все испанские монеты испанские медно-никелевые монеты испанские монеты номиналом 25 сентимо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск