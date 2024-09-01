Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 25 сентимо 1932 года (Испания, II Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 25 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год 1932
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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