Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 25 сентимо 1932 года (Испания, II Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 25 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год 1932
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 25 сентимо 1932 года. Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.
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- Aureo & Calicó (1)
Где продать?
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