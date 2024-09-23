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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 25 сентимо 1932 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - Пробные 25 сентимо 1932 года - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 25 сентимо 1932 года - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 25 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год 1932
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 25 сентимо 1932 года. Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность
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Испания 25 сентимо 1932 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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