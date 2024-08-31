Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

монеты гражданской войны 50 сентимо II Республики - Испания

type-coin
type-coin

50 сентимо 1936

Л’Амеллья-дель-Вальес
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1936-1939) Без надписи 0 8
type-coin
type-coin

50 сентимо 1936

Л’Амеллья-дель-Вальес
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1936-1939) С надписью 0 8
type-coin
type-coin

50 сентимо 1936

Ареньс-де-Мар
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1936-1939) 1 16
type-coin
type-coin

50 сентимо 1937

Астурия и Леон
Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 0 23
type-coin
type-coin

50 сентимо 1936

Нульес
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1936-1939) 0 8
type-coin
type-coin

50 сентимо 1937

Сантандер, Паленсия и Бургос
Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 Золото. Пробные 0 01937 0 191937 PJR 0 23
type-coin
type-coin

50 сентимо 1936

Арааль
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1936-1939) 0 3
type-coin
type-coin

50 сентимо 1936

Ла-Пуэбла-де-Касалья
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1936-1939) Односторонний оттиск 0 2
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет II Республики Все испанские монеты испанские монеты номиналом 50 сентимо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск