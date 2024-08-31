Испания Период: 1746-1939 1746-1939
монеты гражданской войны 50 сентимо II Республики - Испания
50 сентимо 1936Л’Амеллья-дель-Вальес
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) Без надписи 0 8
50 сентимо 1936Л’Амеллья-дель-Вальес
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) С надписью 0 8
50 сентимо 1936Ареньс-де-Мар
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) 1 16
50 сентимо 1937Астурия и Леон
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 0 23
50 сентимо 1936Нульес
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) 0 8
50 сентимо 1937Сантандер, Паленсия и Бургос
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 Золото. Пробные 0 01937 0 191937 PJR 0 23
50 сентимо 1936Арааль
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) 0 3
50 сентимо 1936Ла-Пуэбла-де-Касалья
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1936-1939) Односторонний оттиск 0 2
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