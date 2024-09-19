Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" (Испания, II Республика)
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,7 гр
- Диаметр 20,2 - 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Ареньс-де-Мар
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Ареньс-де-Мар". Это алюминиевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 19 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Aureo & Calicó (9)
- Coinhouse (2)
- Jesús Vico (1)
- Klondike Auction (1)
- Monedalia.es (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 6 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Где продать?
Для продажи 50 сентимо 1936 "Ареньс-де-Мар" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск