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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,7 гр
  • Диаметр 20,2 - 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Ареньс-де-Мар
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Ареньс-де-Мар". Это алюминиевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 19 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Coinhouse - March 29, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - October 16, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2017
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Jesús Vico - November 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - September 26, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - January 26, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1936 "Ареньс-де-Мар" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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