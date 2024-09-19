50 сентимо без года (1936-1939) "Ареньс-де-Мар" (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Ареньс-де-Мар". Это алюминиевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 19 января 2022.

Сохранность UNC (5) XF (7) VF (3) F (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) Сервис NGC (1) PCGS (2)