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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос". Золото. Пробные (Испания, II Республика)

Разновидность: Золото. Пробные

Аверс монеты - 50 сентимо 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос" Золото Пробные - цена золотой монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 50 сентимо 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос" Золото Пробные - цена золотой монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 4,89 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Сантандер, Паленсия и Бургос
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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