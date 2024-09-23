Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1937 года "Сантандер, Паленсия и Бургос". Золото. Пробные (Испания, II Республика)
Разновидность: Золото. Пробные
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 4,89 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Сантандер, Паленсия и Бургос
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
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