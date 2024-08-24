Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1937 года "Астурия и Леон" (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,6 - 2,72 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Астурия и Леон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1937 года "Астурия и Леон". Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе ibercoin за 800 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
******
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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