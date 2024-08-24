Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо 1937 года "Астурия и Леон" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 50 сентимо 1937 года "Астурия и Леон" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 50 сентимо 1937 года "Астурия и Леон" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,6 - 2,72 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Астурия и Леон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1937 года "Астурия и Леон". Это медно-никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе ibercoin за 800 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (4)
  • Rio de la Plata (2)
  • Silicua Coins (6)
  • Stephen Album (2)
  • Tauler & Fau (6)
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Stephen Album - May 4, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе Tauler & Fau - June 19, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1937 "Астурия и Леон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет II Республики Монеты Испании 1937 года Все испанские монеты испанские медно-никелевые монеты испанские монеты номиналом 50 сентимо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск