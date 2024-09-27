50 сентимо без года (1936-1939) "Арааль" (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Арааль". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.

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