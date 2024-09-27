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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо без года (1936-1939) "Арааль" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 50 сентимо без года (1936-1939) "Арааль" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 50 сентимо без года (1936-1939) "Арааль" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,29 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Арааль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Арааль". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.

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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1936 "Арааль" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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