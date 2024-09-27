Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо без года (1936-1939) "Арааль" (Испания, II Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 2,29 гр
- Диаметр 19 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Арааль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Арааль". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сервис
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- Aureo & Calicó (1)
- CoinsNB (2)
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Где продать?
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