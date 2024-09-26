Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" (Испания, II Республика)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Нульес
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Нульес". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1874 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1355 EUR. Торги состоялись 27 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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