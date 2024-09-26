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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Нульес
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Нульес". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1874 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1355 EUR. Торги состоялись 27 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 340 USD
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Heritage - April 11, 2019
Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Heritage - April 11, 2019
Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Stephen Album - September 15, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Aureo & Calicó - January 30, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1936 "Нульес" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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