50 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо без года (1936-1939) года "Нульес". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1874 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1355 EUR. Торги состоялись 27 января 2009.

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